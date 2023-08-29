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VIDEO: Butch Jones names J.T. Shrout starting QB for the Red Wolves

Luke Matheson • RedWolfReport
Publisher
@LukeMatheson

Arkansas State head football coach Butch Jones named transfer QB J.T. Shrout as the starting QB for the Red Wolves heading into the first game against Oklahoma in his press conference Tuesday afternoon.

You can watch the announcement in the video below to get Jones' thoughts on why Shrout was named the starter.


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