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VIDEO: Butch Jones Texas State Postgame

Luke Matheson • RedWolfReport
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@LukeMatheson

Arkansas State head coach Butch Jones gives his thoughts on a 77-31 victory over Texas State, Bowl Eligibility, and more.

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