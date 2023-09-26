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VIDEO: Butch Jones previews UMASS

Luke Matheson • RedWolfReport
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@LukeMatheson

Arkansas State head football coach Butch Jones met with the media on Tuesday to preview this weekend's match up against UMASS and more.

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