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VIDEO: Bryan Hodgson media availability 1-9-2024

Luke Matheson • RedWolfReport
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@LukeMatheson

Arkansas State MBB head coach Bryan Hodgson met with the media Tuesday morning to recap the Red Wolves’ wins over Georgia Southern and Old Dominion, as well as preview the upcoming contests against Texas State and Louisiana.

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