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VIDEO: Jaylen Raynor following a 43-37 victory over Southern Miss

Luke Matheson • RedWolfReport
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@LukeMatheson

VIDEO: Arkansas State QB Jaylen Raynor following a 43-37 victory over Southern Miss.

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