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VIDEO: Arkansas State - App State Postgame
Luke Matheson
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RedWolfReport
Publisher
Arkansas State head coach Bryan Hodgson joins Freddy Hicks and Caleb Fields discuss the win over Appalachian State that sends them to the Sun Belt Conference Championship Game.
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