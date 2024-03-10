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VIDEO: Arkansas State - App State Postgame

Luke Matheson • RedWolfReport
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@LukeMatheson

Arkansas State head coach Bryan Hodgson joins Freddy Hicks and Caleb Fields discuss the win over Appalachian State that sends them to the Sun Belt Conference Championship Game.

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